Los wereables se han vuelto cada vez más sofisticados para los humanos que quieren ver su estado de salud y ahora también lo podrá ser para las mascotas. Una empresa presentó un collar inteligente que permite monitorear los signos vitales de los perros.

Durante el desarrollo del CES 2022 se conoció el Smart Collar que creó la empresa francesa Invoxia. La compañía ya venía generando productos para el rastreo y también monitoreo, pero ahora trae esta tecnología similar a la que utilizan los humanos, pero con una gran diferencia.

Creado junto a veterinarios

El collar inteligente tiene la misma lógica de los relojes inteligentes o bandas deportivas que se conocen en el mercado: mantener un monitoreo constante en los signos vitales del que lo usa. Sin embargo, este invento lo hace con sensores de radar miniaturizados.

Lee También: Un día menos: Esto es lo que tendrá y lo que no estará en CES 2022

Con ellos, la inteligencia artificial del collar toma los datos que recogen los sensores y los analiza. Para ello, la empresa Invoxia dice que se asesoraron con cardiólogos veterinarios para entrenar a la IA y que haga la interpretación correcta de lo que detecta.

Así, a diferencia de acelerómetros y sensores GPS, el collar de la empresa francesa no tiene que ajustarse de manera ceñida a la piel del perro, funcionando correctamente con las razas más peludas.

“Hay un radar que mira hacia el cuello y envía una señal de radio, y esa señal no se refleja en el cabello. Por lo tanto, no importa cuánta piel o pelo haya, se reflejará en la primera capa de piel. Por lo tanto, el radar podrá conocer la velocidad y el movimiento de la piel justo debajo del cuello”, dijo directora ejecutiva de Invoxia, Amelie Caudron, a The Verge.

Lo mejor es que también presenta un GPS incorporado (pero que requiere un pago extra) y una batería de larga duración (prometen días sin cargarse) para saber dónde está tu mascota, sobre todo si es de esas que constantemente desaparecen. Todo eso puede ser sincronizado con una app para smartphones a través de luetooth, Wi-Fi y LTE-M. El collar también envía una alerta cuando tu mascota intente escapar.

Lamentablemente, solo se tiene un modelo para razas grandes. Dicen desde Invoxia que es un desafío miniaturizar el dispositivo para que funcione con perros más pequeños. El tamaño actual es demasiado grande y pesado para la comodidad de las mascotas más pequeñas. Su costo es de 99 dólares y la función GPS solo se incluye en una suscripción mensual de 12,99 dólares.