De lluvia de estrellas a conjunciones planetarias: Estos son los fenómenos astronómicos que se verán en mayo

De acuerdo con el calendario para este año, se esperan varios eventos astronómicos que probablemente sorprenderán a muchos. Ya que en las próximas semanas podremos ver desde lluvias de meteoros hasta conjunciones planetarias.

Cabe destacar que el fenómeno de la lluvia de meteoros no pone en riesgo la seguridad de las personas, ya que solo se trata de pequeñas rocas que se queman en la atmósfera terrestre. Aunque el espectáculo visual puede impresionar.

Con respecto a las conjunciones planetarias, se trata de un fenómeno astronómico donde se forma una alineación de diferentes cuerpos celestes desde nuestra perspectiva terrestre.

En ese sentido, durante este año la NASA consiguió registrar impresionantes eventos solares, desde llamaradas hasta vórtices polares. Eventos astronómicos que también continuarán durante mayo y el resto del 2023.

Esta actividad solar se registró el pasado 2 de febrero y se trata de una especie de prominencia en el astro, un filamento brillante y gigantesco que se extiende desde la superficie del Sol.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun’s atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023