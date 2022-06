Estudio clínico logró la remisión total del cáncer colorrectal de 12 pacientes en Estados Unidos

Durante la jornada de este jueves 9 de junio, tras la realización de un estudio, pudo confirmarse que 12 pacientes obtuvieron la remisión total de su cáncer colorrectal, mediante la utilización de un nuevo fármaco para combatir este tipo de enfermedad.

El doctor Luis A. Díaz, del Memorial Sloan Kettering Cáncer Center, autor del estudio publicado el domingo en el New England Journal of Medicine, mencionó que no conocía ningún otro estudio en que un tratamiento haya eliminado por completo un cáncer en cada paciente.

“Creo que esta es la primera vez que esto sucede en la historia del cáncer. Es increíblemente gratificante recibir estas lágrimas de felicidad y correos electrónicos felices de los pacientes de este estudio que terminan el tratamiento y se dan cuenta: ‘Oh, Dios mío, puedo mantener todas las funciones corporales normales que temía podría perder con la radiación o la cirugía”, dijo el especialista según recoge Infobae.

Conforme a lo indicado por el citado medio, los pacientes no esperaban que realmente sus tumores desaparecieran. No obstante, se llevaron una gran sorpresa ya que no fue necesario ningún otro tipo de tratamiento, además de que los voluntarios no tuvieron ninguna complicación significativa.

Lo anterior, ya que según las cifras entregadas por el experto, uno de cada cinco pacientes podría generar alguna reacción adversa al consumir inhibidores de puntos de control, en este caso, el medicamento utilizado llamado Dostarlimab.

Dicho fármaco fue administrado cada tres semanas durante seis meses, y tuvo un valor de 11 mil dólares por dosis. “El fármaco actúa desenmascarando las células cancerosas, lo que permite que el sistema inmunitario las identifique y las destruya”, se añade.

Asimismo, Díaz asegura que la investigación pionera en el tratamiento del cáncer con inmunoterapia ya había arrojado que los inhibidores de puntos de control podrían “ayudar a las personas con tumores colorrectales MMRD que se han propagado”.

Inhibidor de puntos de control

Con relación a la inspiración para el estudio del cáncer de colon, conforme a lo comunicado, provino de un ensayo clínico que dirigió el mismo doctor Díaz en 2017, el cual involucró a 86 personas con cáncer metastásico.

Todos los cánceres compartían una mutación genética que imposibilitaba que las células repararan el daño al ADN. Dichas mutaciones ocurren en el 4% de todos los pacientes con cáncer.

En ese sentido, fue que todos los pacientes del estudio consumieron el inhibidor de puntos de control denominado Pembrolizumab por el plazo de dos años. ¿Los resultados? Los tumores se redujeron y se estabilizaron en un tercio de los pacientes, quienes vivieron por un mayor tiempo. En tanto, en el 10% de los enfermos el tumo desapareció.

Las conclusiones llevaron Díaz a preguntarse: “¿Qué sucedería si el medicamento se usara mucho antes en el curso de la enfermedad, antes de que el cáncer tuviera la oportunidad de propagarse?“.