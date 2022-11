Estudio descubre que las ratas tienen ritmo al igual que los humanos: Les gusta Lady Gaga y Michael Jackson

Las ratas también tienen ritmo. O al menos así lo determinó un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tokio, quienes descubrieron que estos animales son capaces de percibir la música y mover la cabeza al compás de la misma.

La investigación puso a prueba a 10 ratas, a las cuales se les puso música y las equiparon con acelerómetros inalámbricos capaces de medir el movimiento de su cabeza, según dice el paper publicado por la revista Science.

Dentro de las canciones incluidas en la lista de reproducción a la que fueron sometidas, figuran Born This Way de Lady Gaga, Another One Bites the Dust de Queen, Sonata para dos pianos en re mayor de Mozart, Beat It de Michael Jackson y Sugar de Maroon 5.

Estas se reprodujeron en intervalos de un minuto de duración a cuatro velocidades distintas para las 10 ratas, y para 20 humanos que también participaron en la investigación.

Ratas al ritmo de Lady Gaga

Dentro de los interesantes resultados del estudio, está el hallazgo de que tanto las ratas como los humanos tenían sincronización del ritmo en el rango de 120 a 140 pulsaciones por minuto.

Los científicos del experimento buscaban averiguar si los animales pequeños, como las ratas, preferían un ritmo más rápido que los humanos, pensando que se correlacionaría con factores físicos como los latidos del corazón y el tamaño del cuerpo.

Sin embargo, el estudio descubrió que las ratas preferían latidos cercanos a los 120 latidos por minuto, similares a los de los humanos.

“Las ratas mostraban de forma innata -es decir, sin ningún tipo de entrenamiento o exposición previa a la música- una sincronización del ritmo más clara entre los 120 y 140 bpm (latidos por minuto), a la que los humanos también muestran la sincronización del ritmo más clara”, dijo el profesor Hirokazu Takahashi en un comunicado de prensa.

“Hasta donde sabemos, éste es el primer informe sobre la sincronización innata del ritmo en animales que no se logró mediante el entrenamiento o la exposición musical“, finalizó Takahashi.