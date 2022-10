Inimaginable: Estudio estimó que existen 20 mil billones de hormigas en el mundo

Un arduo trabajo desarrollado por la Universidad de Hong Kong logró estimar la cantidad de hormigas que existen en el mundo. El resultado de la laboriosa tarea fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

El número al que llegaron es exorbitante y resulta difícil de imaginar: 20 mil billones de hormigas habitarían el planeta Tierra, esto es, de acuerdo a los científicos, 2,5 millones de hormigas por cada persona.

El estudio explica que si se disponen a todas las hormigas en una balanza, su peso sería mayor al de todas las aves y mamíferos salvajes juntos. Ver también Descubren medicamento que hace que el COVID-19 se ataque a sí mismo

Si bien estos insectos podrían parecer insignificantes, las hormigas cumplen con tareas esenciales para la naturaleza. Entre otras cosas, son responsables de dispersar las semillas de la tierra para permitir el surgimiento de nuevas plantas y árboles. Además, tienen la función de polinizar, lo que favorece la reproducción vegetal, y al alimentarse de insectos y otros animales invertebrados contribuyen a mantener el equilibrio de las especies.