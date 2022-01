Este sábado 8 de enero, Stephen Hawking, uno de las mentes más brillantes de todos los tiempos, habría cumplido 80 años. El reconocido físico teórico y cosmólogo británico murió el 14 de marzo de 2018, a causa de la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le fue diagnosticada cuando tenía 21 años.

Por esto, Google creó un doodle especial a modo de homenaje por el natalicio de Hawking. La imagen combina el logo de la empresa, el rostro del físico y elementos del espacio exterior. Al hacer click, se reproduce un video narrado por la voz de la computadora que usó el científico en vida.

El registro animado cuenta la vida y obra del genio, además entrega un mensaje esperanzador para la humanidad en estos tiempos. “Me llamo Stephen Hawking. Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Desde entonces, todo ha ido sumando. Aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de un ordenador, en mi mente soy libre. Me he pasado la vida viajando por el universo, dentro de mi mente”, comienza el relato en primera persona.

Para finalizar, la narración deja un mensaje inspirador: “El ser humano es muy pequeño. Sin embargo, es capaz de hacer cosas muy grandes. El esfuerzo humano no tiene límites. No importa lo dura que pueda parecer la vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Actúa con valor, curiosidad y decisión, y supera las expectativas. Tú puedes”.

Hawking nació en 1942 en Oxford, Inglaterra, mostrando desde muy joven una enorme fascinación con el universo, y un incansable deseo por conocerlo y comprenderlo. Ni siquiera el diagnóstico temprano de ELA pudo detenerlo para dedicarse a la física, las matemáticas y la cosmología. Dentro de sus mayores legados se encuentra su aporte al mundo teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales enmarcadas en la relatividad general, y su predicción teórica de que los agujeros negros emitían radiación.

Mira el emotivo homenaje acá: