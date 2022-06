Tiene más de 30 mil años: Mineros encontraron a un bebé mamut congelado en Canadá

Un gran descubrimiento para la ciencia representa el hallazgo de un bebé mamut, por parte de un grupo de mineros, en la región de Klondike de Yukón, Canadá.

El animal momificado, que tiene más de 30 mil años, fue hallado por un trabajador, luego que su máquina excavadora chocara con el espécimen.

“‘Nun cho ga’ (como llamaron al mamut) es hermoso y uno de los animales de la edad de hielo momificados más increíbles jamás descubiertos en el mundo”, dijo el paleontólogo de Yukón Grant Zazula, consignó la BBC.

De acuerdo al medio, este se convertiría en el primer descubrimiento de este tipo en América del Norte y el segundo en el mundo. El primero fue encontrado en 1948 en una mina de oro en Alaska.

‘Nun cho ga’ tiene aproximadamente el mismo tamaño que el bebé siberiano encontrado en 2007 y que tenía unos 42.000 años, informó el gobierno de Yukón en un comunicado de prensa .

El bebé, que se cree que es hembra, fue llamado “Nun cho ga”, que significa “animal bebé grande” en el idioma que hablan los nativos americanos del área.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y

— Prof Dan Shugar (@WaterSHEDLab) June 24, 2022