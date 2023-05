Influencer creó copias de sí misma por IA para venderlas como polola virtual: Juntó casi $80 millones en una semana

Caryn Marjorie es el nombre de una influencer de 23 años que quiso “curar la soledad” de sus seguidores con un particular invento: Lanzó un chatbot de inteligencia artificial que reproduce su voz, sus gestos y su personalidad, lo que es casi como hablar con ella.

Originaria de Nebraska, Estados Unidos, la joven se hizo famosa por unas transmisiones en las que hablaba sobre tips de belleza, moda y su vida personal. Además, destacó entre otras personalidades por sus vlogs y videos de humor.

Con cerca de 2 millones de seguidores en Snapchat, la creadora de contenidos recientemente buscó una fórmula para interactuar de manera más directa con sus fans y creó un grupo de Telegram por el que pagan por unirse, pero solo puede responder a un número limitado de comentarios a la vez.

Ante esto, lanzó un inédito chat que utiliza inteligencia artificial: Por un dólar el minuto, sus seguidores pueden chatear con CarynAI, una “experiencia inmersiva de IA” que es casi como hablar con la propia Marjorie.

OMG I JUST HIT 500K ON SNAPCHAT pic.twitter.com/3CE5herjQm — Caryn Marjorie (@cutiecaryn) July 31, 2022

“Mis fans tienen una conexión muy fuerte conmigo”, dijo a The Washington Post. “Por eso acaban enviándome mensajes todos los días. Hace un año empecé a darme cuenta de que no me resulta posible responder a todos esos mensajes, son demasiados, y me siento mal por no poder tener una relación individual con cada persona”, añadió.

Debido al ritmo de crecimiento de la plataforma, cuando alcance la cantidad de usuarios que proyecta, calcula que podría obtener ingresos de hasta $5 millones de dólares. El producto generó más de US$100 mil dólares ($78 millones) la primera semana y hay una lista de espera de miles de personas.

just woke up ☀️ pic.twitter.com/8v4uzFxRsz — Caryn Marjorie (@cutiecaryn) December 18, 2022

“La razón por la que creé CarynAI fue porque quería curar la soledad de mis seguidores“, explicó al medio, mismo al cual reconoció que , si bien, algunos intercambios llegan a ser sexualmente explícitos, dice que no quiere que eso se convierta en la característica dominante del servicio, y que tampoco tiene acceso a las conversaciones porque están encriptadas.

“Mucha gente se ha enfadado mucho por la existencia de esto. Creen que es el fin de la humanidad“, afirmó Marjorie a modo de cierre. “(Pero) creo que en los próximos cinco años, la mayoría de los estadounidenses tendrán un compañero de IA en su bolsillo de alguna forma, ya sea una IA ultra coqueta con la que estás saliendo, una IA que sea tu entrenador personal o simplemente un compañero tutor”, concluyó.