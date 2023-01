Modo silencioso: Así es la nueva función de Instagram que oculta notificaciones y mensajes

Muchas veces, las redes sociales pueden causar diferentes problemas y aburrir a más de alguno, sobre todo con las notificaciones que irrumpen constantemente y aparecen en la pantalla del celular.

Es por esto que Instagram anunció esta semana que nuevas funciones que ya están disponible para algunos usuarios. Una de ellas es “Quiet mode” o “Modo silencioso”.

La idea, es “ayudar a las personas a concentrarse cuando más lo deseen”.

“Estamos lanzando el ‘Modo silencioso’ para ayudar a las personas a concentrarse y alentarlas a establecer límites con amigos y seguidores”, detalla la plataforma.

Una vez que se habilita, el usuario no recibirá ninguna notificación, mientras que el estado de activación de su perfil cambiará a “en modo silencioso”, por lo que aparecerá un mensaje automático si alguna persona envía un DM.

Esta nueva función, según detallaron, está enfocada en los adolescentes, quienes “a veces quieren tomarse un tiempo para sí mismos y podrían estar buscando más formas de concentrarse por la noche, mientras estudian y en la escuela”.

🎉 New Control Features 🎉

Today, we’re launching new tools to help people — especially teens — manage their time and what they see on Instagram:

– Quiet Mode

– Hidden Words for Recommendations

– Not Interested Multi-Selecthttps://t.co/6FwwLaqzwM pic.twitter.com/A5FbRb58XZ

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2023