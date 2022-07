“¡Golpe directo!”: Advierten que una llamarada solar podría llegar este martes 19 de julio a la Tierra

Una alerta se dio a conocer durante los últimos días a través de la denominada “mujer del clima espacial”.

Se trata de Tamitha Skov, quien advirtió sobre la posible llegada de una tormenta solar a la Tierra.

A través de sus redes sociales, la científica investigadora de la Corporación Aeroespacial escribió: “¡Golpe directo! Un filamento con forma de serpiente se lanzó como una gran tormenta solar mientras estaba en la zona de impacto de la Tierra”.

Junto con un video del modelo de predicción de la NASA, Skov asegura que la administración de aeronáutica internacional predice el impacto para este martes 19 de julio.

“Es posible que se produzcan fuertes espectáculos de Aurora en las latitudes medias. Se esperan interrupciones de la señal de radio y GPS en el lado nocturno de la Tierra”, añadió en su cuenta de Twitter.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

A la publicación anterior, Skov sumó una pequeña pieza audiovisual de cinco segundos acompañada con un texto: “La orientación magnética de esta tormenta solar dirigida a la Tierra va a ser difícil de predecir. ¡Pueden ocurrir condiciones de nivel G2 (posiblemente G3) si el campo magnético de esta tormenta está orientado hacia el sur”.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022