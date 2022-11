Luna de Sangre: ¿Cuándo será y cómo ver el último eclipse lunar del 2022?

Este martes 8 de noviembre se producirá un nuevo eclipse lunar, el cual podrá ser visto en diferentes partes de la Tierra como Oceanía, Asia y parte de Sudamérica.

El fenómeno es llamado “Luna de Sangre”, debido a que el satélite natural toma un llamativo color rojo y no se oscurece del todo, tomando un aspecto pocas veces visto.

Lo particular del eclipse es que será el último de este 2022 y que no se repetirá hasta el 2025. Aunque afortunadamente para todos los ansiosos y cazadores, se viene uno de sol en octubre del 2023.

¿Cuándo será el eclipse?

El primer aspecto que hay que aclarar es que en Chile continental se verá de manera parcial, principalmente la fase de penumbra. Ésta comenzará alrededor de las 05:00 horas.

Una hora más tarde se espera la fase principal, la que favorecerá a Isla de Pascua, territorio en el que se podrá apreciar el fenómeno de manera completa gracias a su ubicación.

Se espera que todo finalice cerca de las 10:00 horas, aunque la parte más visible habrá terminado mucho antes.

¿Necesito algún lente especial?

La noticia más positiva para los fanáticos de la astronomía es que no se necesita ningún tipo de lente o gafa especial para observar el eclipse, ya no no hay riesgos oculares relacionados, a diferencia de los de sol.

Dicho esto, es más recomendable utilizar algún tipo de telescopio para tener mejor óptica. Si no se cuenta con este implemento, unos simples binoculares ayudarán a los interesados en disfrutar de este panorama.

Como se dijo anteriormente, un eclipse de este tipo no volverá a darse hasta el 2025, por lo que se vuelve un panorama imperdible.