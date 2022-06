Como no la habías visto antes: Revelan las imágenes más completas de la Vía Láctea obtenidas hasta el momento

EFE – La última publicación de datos del catálogo Gaia incluye información nueva y mejorada de casi 2 mil millones de estrellas de la Vía Láctea y “descubrimientos sorprendentes”, como la observación de terremotos estelares y de astros desconocidos.

La tercera entrega de este mapa contiene, además, el mayor conjunto de datos recogidos hasta la fecha de estrellas binarias, de miles de objetos del sistema solar -como asteroides y lunas de planetas-, y de fuera de la Vía Láctea, como millones de galaxias y de objetos muy luminosos que contienen un agujero negro supermasivo, o cuásares.

Gaia es una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzada en 2013 para crear el mapa multidimensional “más preciso y completo” de la Vía Láctea, que ayudará a los astrónomos a reconstruir la evolución del pasado (y del futuro) de nuestra galaxia durante miles de millones de años.

En la rueda de prensa de presentación de estos datos, el director general de la ESA, Josef Aschbacher, ha subrayado que hoy “es un día emocionante” esperado “desde hace mucho tiempo” porque este catálogo “abrirá las puertas a una nueva ciencia en la Vía Láctea”.

Today @ESAGaia releases its new treasure trove of data about our home galaxy!🤩 Astronomers describe strange ‘starquakes’, stellar DNA, asymmetric motions and other fascinating insights in this most detailed Milky Way survey to date. #GaiaDR3 #GaiaMission https://t.co/rcOVAuChge pic.twitter.com/9lt47umuyc — ESA Science (@esascience) June 13, 2022

Y es que las observaciones de Gaia son “extremadamente fascinantes”, gracias, principalmente, a una “precisión sin precedentes”.

El catálogo muestra el mayor mapa químico de la galaxia y los movimientos 3D de nuestro vecindario solar y de las galaxias más pequeñas que nos rodean.

Así, Gaia amplía la información sobre la composición química, temperatura, color, masa, edad y velocidad a la que se acerca o alejan las estrellas de nosotros (velocidad radial), que ha sido recogida con espectroscopia, una técnica que descompone la luz de las estrellas y que revela de qué están hechas (su ADN), lo que nos ofrece una información crucial sobre su origen.

Y aunque el observatorio no fue diseñado para eso, Gaia ha sido capaz de detectar pequeños movimientos en la superficie de una estrella (terremotos) que pueden cambiar su forma y ha podido detectar vibraciones consideradas tsunamis a gran escala.

Now let’s combine the map above (radial velocity) with the movement of stars across the sky (proper motion), showing the velocity of stars in three dimensions for 26 million stars. https://t.co/AKRppasaE7 #GaiaDR3 #GaiaMission #GaiaScience pic.twitter.com/28WvwTJ1Jd — ESA Science (@esascience) June 13, 2022

Otra novedad es que el nuevo catálogo añade información sobre más de 800 mil sistemas binarios y 156 mil asteroides que ayudarán a profundizar en el origen de nuestro Sistema Solar, y datos sobre 10 millones de estrellas variables, cuásares y galaxias fuera de nuestro vecindario cósmico.

Gaia también ha identificado estrellas que provenían inicialmente de galaxias distintas a la nuestra.

Todos estos datos publicados hoy se recopilaron entre el 25 de julio de 2014 y el 28 de mayo de 2017 y, en total, han dado lugar a medio centenar de artículos científicos, nueve de ellos dedicados a explicar el gran potencial de la información recogida por Gaia, una misión equipada con una cámara de mil millones de píxeles, dos telescopios ópticos y un espectrómetro.

En declaraciones a EFE, la coordinadora de operaciones científicas del proyecto Gaia, Rocío Guerra, ha dicho que la publicación de estos datos es “una verdadera revolución para la astronomía que dará a los científicos los datos más precisos y completos disponibles hasta la fecha”.

This map shows a sample of Milky Way stars in #GaiaDR3. Redder stars are richer in metals. We see that some stars in our galaxy are made of primordial material, while others like our Sun are made of matter enriched by previous generations of stars https://t.co/TDiPt4D1XM pic.twitter.com/gcw1ZM4NvC — ESA Science (@esascience) June 13, 2022

Para Guerra, lo importante de contar con estos datos es que pueden mejorar “significativamente” la clasificación de las estrellas y entender su evolución “como nunca antes”, y también permiten “reconstruir el pasado y predecir el futuro de nuestra galaxia sobre un periodo de tiempo de millones de años de una manera asombrosa”.

En resumen, esta publicación proporciona “una riqueza de datos jamás vista que permitirá a los astrónomos avanzar de una manera extraordinaria en el conocimiento de la Vía Láctea y en el universo en general durante las próximas décadas”, ha asegurado Guerra.

La científica ha avanzado que habrá una cuarta y una quinta publicación de datos: la cuarta, a partir de 2025 y estará basada en 66 meses de observaciones, y la quinta -no antes de 2030- se generará a partir de todas las observaciones que Gaia tome durante su vida operacional.

“Con muchas más observaciones los datos finales serán aún más completos y precisos” e incluirán, entre otros, los catálogos completos de astrometría (posiciones, distancias y movimientos de estrellas) y fotometría (brillos), muchos más millones de espectros o listas de exoplanetas.

El procesado de los datos científicos de Gaia ha sido realizado por un equipo de 450 científicos e ingenieros de veinte países, en su mayor parte europeos, y sus resultados estarán disponibles para toda la comunidad científica.

“Gaia llevará a cabo descubrimientos que otras misiones más especializadas no podrían hacer. Este es uno de sus puntos fuertes. Estamos impacientes por ver cómo la comunidad astronómica se sumerge en nuestros nuevos datos para obtener más información de la que podríamos imaginar sobre nuestra galaxia y su entorno”, concluye Timo Prusti, científico del proyecto de Gaia.