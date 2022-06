¿Hay árboles en Marte? Revelan foto con dos particulares estructuras en la superficie del planeta rojo

¿Hay árboles en Marte? Imágenes publicadas por el Instituto SETI revelaron una peculiar imagen de la superficie del planeta rojo.

La fotografía fue compartida el pasado 26 de mayo y fue tomada por el rover Curiosity de la NASA el 15 de mayo.

“¡Aquí hay otra roca genial en el cráter Gale de Marte!”, publicaron desde el SETI en su cuenta de Twitter.

La foto muestra dos formaciones similares a troncos torcidos de árboles y que parecen ser muy delicados.

Según el SETI, se trata probablemente de “los rellenos cementados de fracturas antiguas en una roca sedimentaria”.

Mientras, indicaron también que “el resto de la roca estaba hecho de un material más suave que quedó erosionado”.

#PPOD: Here is another cool rock at Gale crater on Mars! The spikes are most likely the cemented fillings of ancient fractures in a sedimentary rock. The rest of the rock was made of softer material and was eroded away. 📷: @NASA @NASAJPL @Caltech #MSSS fredk, acquired on May 17. pic.twitter.com/RGfjmRBfI7

— The SETI Institute (@SETIInstitute) May 26, 2022