Comenzamos corrigiendo: no es golpe, es golpazo. Microsoft anunció el martes 17 de enero que llegó a un acuerdo para comprar los estudios de videojuegos Activision Blizzard, los desarrolladores de títulos legendarios como Call of Duty, World of Warcraft, Tony Hawk, entre otros.

El resultado de las negociaciones fue confirmado por la propia empresa de Bill Gates, dando un remezón al mercado de los videojuegos, en una transacción que costará 68.700 millones de dólares.

En un comunicado, Microsoft dijo que “hasta que se cierre esta transacción, Activision Blizzard y Microsoft Gaming continuarán operando de forma independiente. Una vez que se complete el acuerdo, el negocio de Activision Blizzard me reportará como CEO de Microsoft Gaming”.

