NASA anunció que una nave chocará contra un asteroide en una prueba para defender a la Tierra

(EFE) — La nave de Prueba de redireccionamiento del asteroide doble (DART), el primer test en el mundo que pone a prueba una tecnología para defender a la Tierra de posibles peligros de asteroides o cometas, impactará con su objetivo el próximo 26 de septiembre.

Según informó la NASA, el impacto con el asteroide Dimorphos se producirá a las 19.14 hora local (23.14 GMT) y no supone ninguna amenaza para la Tierra.

Esta prueba demostrará que una nave espacial puede navegar de forma autónoma hacia un asteroide y colisionar con él de forma intencionada para cambiar el desplazamiento de dicho asteroide.

Gracias a la medición con telescopios basados en tierra, DART proporcionará datos importantes para ayudar a prepararse mejor, por si alguna vez se descubre algún asteroide que pueda suponer un peligro de impacto.

La nave de DART, construida y gestionada por el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins (APL) para la NASA, viajará millones de kilómetros de forma autónoma antes de impactar deliberadamente contra Dimorphos, un pequeño asteroide que gira en torno a uno más grande llamado Didymos, con el objetivo de alterar ligeramente su órbita.

Our #DARTMission will intentionally crash into an asteroid—which poses no threat to Earth—on Monday, Sept. 26. It's a test of planetary defense should we ever need it.

And we're broadcasting it live. How to watch: https://t.co/HgP6DGDR3l pic.twitter.com/KT4ZevGkJo

— NASA (@NASA) August 23, 2022