La fecha que fijó la NASA para el segundo intento de despegue de Artemis I

(EFE) – La NASA intentará de nuevo el próximo sábado desde Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, Estados Unidos, lanzar al espacio la misión no tripulada Artemis I con destino a la Luna, luego de suspender este lunes el despegue por un problema técnico, informaron este martes los responsables del programa.

“Los equipos revisaron los datos del intento de lanzamiento del lunes de la misión Artemis I y están avanzando con un segundo intento de lanzamiento el sábado 3 de septiembre“, anunció este martes la NASA.

We're now targeting Saturday, Sept. 3 for the launch of the #Artemis I flight test around the Moon. The two-hour launch window opens at 2:17 p.m. ET (18:17 UTC). pic.twitter.com/MxwdcKHGdd

