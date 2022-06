De OVNI a UAP: NASA crea equipo para el estudio de objetos aéreos no identificados

(EFE) – La NASA anunció que ha establecido un grupo de estudio que analizará a partir de esta primavera los Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP por sus siglas en inglés) para avanzar en “la comprensión científica” de los posibles descubrimientos y la recopilación y uso de datos futuros.

El objetivo de este estudio independiente sobre UAP, concepto que ha desplazado a la denominación OVNI (Objeto volador no identificado), por haber quedado anticuada, se basa en “la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica”.

El número limitado de observaciones de UAP “dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos”, señaló la NASA en un comunicado, y agregó que estos fenómenos no identificados en la atmósfera “son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea”, según consigna el estudio presentado el jueves.

En ese contexto, “establecer qué eventos son naturales proporciona un primer paso clave para identificar o mitigar dichos fenómenos (…) y “garantizar la seguridad de las aeronaves”.

En cualquier caso, la agencia espacial del Gobierno estadounidense dijo que “no hay evidencia de que los UAP sean de origen extraterrestre”.

“La NASA cree que las herramientas del descubrimiento científico son poderosas y se aplican aquí también”, apuntó Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia en la sede de la NASA en Washington.

Zurbuchen explicó que se dispone de acceso a una amplia gama de observaciones de la Tierra desde el espacio, y que “ese es el elemento vital de la investigación científica”.

“Contamos con las herramientas y el equipo que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lo desconocido. Esa es la definición misma de lo que es la ciencia. Eso es lo que hacemos”, resaltó el científico.

La agencia recordó que “no forma parte de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados del Departamento de Defensa” de Estados Unidos, ni de su sucesor, el Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados.

Sin embargo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, mantiene una estrecha relación con el Gobierno estadounidense respecto a “cómo aplicar las herramientas de la ciencia para arrojar luz sobre la naturaleza y el origen de los fenómenos aéreos no identificados”.

LIVE NOW: We’re commissioning a team to study unidentified aerial phenomena—observations of events in the sky that cannot be identified as aircraft or known natural phenomena. https://t.co/3fXbnL1BWs pic.twitter.com/1txTVQonpL

— NASA (@NASA) June 9, 2022