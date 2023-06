NASA estudia 800 avistamientos ovnis que no tienen explicación: Estos son algunos de sus registros anómalos

David Grusch, veterano de la Fuerza Aérea estadounidense aseguró que el gobierno tenía en su poder naves de origen no humano que estarían intactas. Un testimonio que se conoce mientras la NASA entrega detalles de un informe en que advierte que han estudiado más de 800 avistamientos de objetos no identificados en los últimos 27 años. De ellos, entre un 12% a un 5% no tienen explicación alguna o son realmente anómalos. La sorprendente revelación de un nuevo video captado por un dron de ataque norteamericano en Irak, que según el Pentágono no tiene lógica después de años de investigación, es parte de ese grupo de registros anómalos.