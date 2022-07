NASA comparte imagen satelital de la nevazón en Chile: Este es el antes y el después del sistema frontal

Las nevadas que se registraron hace algunos días en gran parte de la zona centro-sur de Chile fueron abordadas recientemente por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), desde donde compartieron una imagen comparativa del antes y después en la Cordillera de Los Andes.

“A medida que las olas de calor extremas del verano profundizaron las sequías y alimentaron los incendios forestales en el hemisferio norte, las tormentas de invierno se formaron al sur del ecuador, trayendo lluvias al centro de Chile y aumentando la capa de nieve en la cima de los Andes, una reserva de agua crítica“, indicaron en una publicación en Twitter.

En la misma adjuntaron la imagen que dio la vuelta al mundo y que da cuenta de este fenómeno meteorológico poco recurrente en el país.

As extreme summer heatwaves deepened droughts and fueled wildfires in the Northern Hemisphere, winter storms brewed south of the equator bringing rainfall to central Chile and adding to the snowpack atop the Andes—a critical water reserve. https://t.co/TjXYwHeKSt pic.twitter.com/HfbyYVFOsl

