Cómo y cuándo verlas: NASA revelará imágenes jamás vistas del universo tomadas con el telescopio más poderoso

CHV Noticias/EFE – La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) publicará este martes un grupo de inéditas imágenes del espacio, las que fueron obtenidas con el “telescopio más grande y poderoso” .

Se trata de los registros captados con el telescopio James Webb, los que fueron calificamos como “sin precedentes”, ya que permitirán observar al universo como nunca antes se ha visto.

We can't contain the excitement for @NASAWebb's first full-color images!

On Monday, July 11 at 5pm ET (21:00 UTC), President Biden will unveil one of the space telescope's first images of deep space as a preview of what's ahead: https://t.co/kP5JdQEpVz pic.twitter.com/1wFZGkqrx8

— NASA (@NASA) July 11, 2022