¡Espectacular! NASA revela inéditas imágenes de Júpiter que fueron tomadas por telescopio James Webb

Nuevas y reveladores imágenes dio a conocer estos días la NASA del telescopio James Webb, el cual se mantiene explorando el espacio exterior y que podría entregar información vital para la ciencia.

Entre esas, la agencia espacial incluyó fotografías inéditas de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar y que presenta una más casi 320 veces mayor a la Tierra.

En ese contexto, las redes sociales de la NASA mostraron imágenes “en primer plano” y que, según describieron, “forma parte de la preparación científica de Webb” y “funcionó mejor de lo esperado”.

En otra publicación, se muestran dos fotos que muestran la circunferencia de Júpiter y tres de sus satélites naturales, que son: Metis, Tebe y Europa. Este último uno de los que más se esperaba reconocer por parte de los especialistas.

En el documento oficial, la entidad estadounidense aclaró que no es accidental que el telescopio se haya parado a kilómetros del enorme planeta, sino que se hizo con el objetivo de probar en el mejor modo las cámaras infrarrojas.

Hasta el momento, las pruebas han sido calificadas como “exitosas” de parte de los científicos, quienes esperan que James Webb sea muy útil en el rastreo de asteroides, meteoritos y otros objetos que tengan cercanía con la Tierra.

These images are designed for engineering purposes, so they aren’t processed in the same way as our first images this week. Like some earlier calibration images, these are processed to emphasize certain features. pic.twitter.com/t1tSXyscrM

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 14, 2022