NASA dice haber predicho impacto de meteorito que se viralizó tras iluminar de verde el cielo en Estados Unidos

Un video que muestra una bola de fuego verde cruzando el cielo de Estados Unidos se viralizó durante los últimos días y generó revuelo en redes sociales.

El suceso ocurrió el pasado 19 de noviembre a las 3:30 horas, momento en el que un grupo de astrónomos lograron observar un pequeño asteroide que dejaba una estela de color verde poco usual.

El tiempo en que se pudo ver el objeto duró alrededor de diez segundos y en ese instante el no hubo mayor información respecto del acontecimiento astronómico.

Pero con el tiempo, desde la NASA se dio a conocer que el objeto se trataba de un “probable meteorito”, de no más de un metro de tamaño.

También se informó que luego de cruzar Estados Unidos, el meteorito impactó violentamente contra un lago de Ontario, en Canadá. Aún así, no se reportaron daños ni heridos.

I captured meteor #c8ff042 in Brantford,Ontario Canada at with my GoPro

It was capturing 30sec shots all night and got this shot pic.twitter.com/grTgtPQreU

— Dereck Bowen (@dereckbowen) November 19, 2022