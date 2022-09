Nasa impactó a asteroide para desviarlo de la Tierra: Revive acá cómo fue la misión DART

(EFE/CHV Noticias) – ¿Si un asteroide viniera contra la Tierra podríamos desviarlo? Eso es lo que probó este lunes la sonda DART.

En concreto, la misión DART (Prueba de Redireccionamiento de un Asteroide Binario), que partió de la Tierra hace once meses, ya llegó a su destino para desviar de su trayectoria al asteroide Dimorphos, que mide unos 160 metros.

La sonda se lanzó a una velocidad de 6,6 kilómetros por segundo contra dicho cuerpo, que orbita a otro llamado Didymos, con el que forma un sistema binario.

A raíz del impacto, DART excavó un cráter que eyectó rocas y polvo en dirección opuesta al proyectil, lo que no significa en ningún caso un peligro para la Tierra.

Taking the scenic route. 📸

As our #DARTMission cruises towards its intentional impact with Dimorphos, an asteroid moonlet which poses no threat to Earth, the spacecraft’s imager has captured a picture of Jupiter and its four largest moons. Learn more: https://t.co/l34qt7Ql1f pic.twitter.com/6eWToVmZS8

— NASA (@NASA) September 20, 2022