¿Nueva carrera espacial? NASA inicia misión para volver a la Luna y alerta planes de China para “apoderársela”

A 50 años desde que el hombre pisó la Luna por segunda vez, siendo la primera en 1969, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) está llevando a cabo un programa para que el ser humano vuelva al satélite natural.

Y así, según declaraciones del administrador de la NASA, Bill Nelson, al diario alemán Bild, la intención es ganar la nueva “carrera espacial” a China, quienes también tendrían intenciones de enviar su propia misión espacial a la Luna.

Artemis I es “la primera de una serie de misiones cada vez más complejas que permitirán la exploración humana a la Luna y Marte”, detalla la central espacial en su sitio web oficial.

También, explican que es una “prueba de vuelo sin tripulación que proporcionará una base para la exploración humana del espacio profundo y demostrará nuestro compromiso y capacidad para extender la existencia humana a la Luna y más allá”.

Para ello, cuenta con tres sistemas de exploración: la nave espacial Orion, el cohete Space Launch System (SLS) y los sistemas de tierra en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.

La fecha de lanzamiento está fijada para el próximo 29 de agosto a las 8:33 am EDT, mientras que su aterrizaje en el satélite natural está fijado para el 10 de octubre de 2022. Por lo tanto, el viaje durará 42 días, 3 horas, 20 minutos, y recorrerá 1,3 millones de millas.

