¿He vivido esto antes? Esta es la nueva explicación de la ciencia de por qué se producen los déjà vu

A través de la historia, una diversidad de explicaciones se han dado para el fenómeno comúnmente llamado déjà vu. Desde asociaciones espirituales hasta “fallas en la Matrix” son parte de las creencias respecto de esa sensación humana de estar viviendo una situación por segunda vez.

Persiguiendo una explicación para ese fenómeno, la profesora de psicología cognitiva Anne Cleary, de la Universidad de Colorado desarrolló un ensayo. La investigadora decidió experimentar para construir nuevas teorías respecto de por qué podrían producirse los déjà vu, ese acontecimiento del que la científica estimó que dos de cada tres personas lo ha vivido.

El ensayo arrojó resultados y la investigación precisó que el desencadenante más común para este fenómeno es el lugar donde se produce, seguido por la conversación.

Así, la hipótesis que en 2004 plasmó el académico Alan Brown fue denominada como hipótesis de familiaridad Gestalt. La misma sugiere que el déjà vu puede ocurrir cuando hay una semejanza espacial entre una escena actual y otra escena no recordada en nuestra memoria.

En otras palabras, que este espacio nuevo podría ser similar al de otro en el que sí hemos estado, pero que de forma consciente no recordamos.

Entonces, el estudio fue puesto a prueba en un laboratorio, empleando la realidad virtual para situar a las personas dentro de las escenas. Con ayuda de la tecnología se recrearon los entornos para que algunas escenas no compartiesen el mismo patrón de diseño.

De ese modo, se pudo estimar que los déjà vu eran más habituales cuando los sujetos estaban en una escena que tenía la misma disposición espacial de los elementos que una escena anterior que ya habían visto, pero que no recordaban. Así pues, la semejanza espacial es el factor en el que se encuentra el origen de este cortocircuito cerebral.

