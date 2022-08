¿Por qué se suspendió el lanzamiento de Artemis I y cuándo podría despegar?

(EFE) — Este lunes, la NASA debió suspender el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I a la Luna por una “combinación de problemas técnicos”, pero no descarta que, tras dar descanso al exhausto equipo de operaciones y corregidos los fallos, pueda despegar la misión desde Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, el próximo viernes.

“No hay cero posibilidades de que el lanzamiento se lleve a cabo el viernes”, dijo en una rueda de prensa Mike Sarafin, director de Artemis I, quien subrayó que “necesitan tiempo” para revaluar aspectos técnicos como “las condiciones térmicas” y el mantenimiento de la presión en una válvula del motor 3.

Por eso, las próximas 48 horas serán clave. “Si en este tiempo logramos resolver los problemas técnicos, el viernes podría ser el día del lanzamiento”, añadió Sarafin en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022