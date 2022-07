Similar a los latidos del corazón: La misteriosa ráfaga de radio de una galaxia lejana

(EFE) – Un equipo de astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de otras universidades de Estados Unidos y Canadá detectó una persistente ráfaga de radio en una galaxia lejana que parece “latir un corazón” y cuya duración es la más larga de entre las registradas hasta la fecha.

Ese estallido, una señal de radiación que en un milisegundo emite la misma energía que el Sol en varios días, persiste en esta ocasión hasta tres segundos, unas mil veces más que la media en ese tipo de emisiones, detalló el MIT en un comunicado.

Astronomers have detected a strange and persistent radio signal from a far-off galaxy that appears to be flashing with surprising regularity. The clear and periodic pattern of fast radio bursts may originate from a distant neutron star. https://t.co/bne5kXs2ad pic.twitter.com/wJPhOdrAQM

— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) July 15, 2022