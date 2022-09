Impactante registro muestra a mujer que usó protector solar en su rostro, pero no en el cuello por 40 años

Con 230 mil likes, la impactante foto de una mujer que se aplicó protector solar en su rostro, pero no en el cuello durante más de 40 años se ha vuelto viral en redes sociales, exponiendo el verdadero impacto de esta loción.

El registro fue compartido en Twitter por el médico estadounidense Avi Bitton, que acompañó la imagen con el texto: “Mejillas y cuello de una mujer de 92 años que utilizó cremas hidratantes con protección UV en la cara, pero no en el cuello durante más de 40 años”.

De inmediato, el tuit causó el impacto de los internautas, quienes dejaron sus comentarios en la publicación. “Hay un viejo dicho que dice: ‘La cara es la mentira, el cuello es la verdad'” y “El SPF es mi mejor amigo. No te olvides de volver a aplicarlo” fueron algunas de las repuestas.

El origen de la foto, en tanto, es un paper llamado Investigación sobre el envejecimiento: replantear la prevención primaria del cáncer de piel, que investigó el impacto de los protectores solares en la reducción de la morbilidad, la mortalidad y la carga socioeconómica de las neoplasias cutáneas

Dentro de las conclusiones del estudio, el autor establece que “los esfuerzos en los factores de riesgo exógenos y endógenos para el desarrollo del cáncer de piel tiene el potencial de reducir la incidencia a un ritmo sin precedentes“. Sin embargo, asegura que “el hecho es que la gente seguirá enfermando y desarrollando cánceres de piel, sin importar lo mucho que intentemos prevenirlos”.

“Sólo mediante el desarrollo de tratamientos para el envejecimiento para avanzar en la prevención primaria del cáncer de piel, junto con la mejora de la terapia para los cánceres de piel establecidos, podremos optimizar aún más la atención”, sentenció.

Cheek and neck of a 92-year-old female, who used UV-protective moisturizers on her face but not on the neck for 40+ years.https://t.co/Q8wWxY2tDE pic.twitter.com/FBSswmYxt1

— Avi Bitterman, MD (@AviBittMD) September 2, 2022