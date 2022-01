Un gran revuelo causó el avistamiento de 49 satélites Starlink que lanzó Space X, una de las compañías del multimillonario Elon Musk, mega proyecto que busca instalar una red satelital de internet mundial en sectores rurales.

Los usuarios de Internet confundieron el fenómeno con ovnis, el que pudo apreciarse en diversas ciudades de nuestro país, tanto en la Región Metropolitana como en varios sectores del sur.

De hecho, el hashtag #OVNI rápidamente se convirtió en trending topic.

La empresa del multimillonario recibió la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para operar en Chile, donde ya comenzaron a funcionar cinco estaciones terrestres instaladas en Caldera, Coquimbo, San Clemente, Puerto Saavedra y Puerto Montt.

Lee también: Descubren árbol y lo bautizan en honor a Leonardo DiCaprio

Este viernes los satélites podrán ser vistos nuevamente, por este motivo la empresa habilitó una aplicación móvil para que los usuarios de Starlink puedan descargarla tanto en Apple como en Android.

Mientras que, en el sitio web findstarlink.com puede conocerse el momento en que se pueden observar los satélites desde cualquier punto de la Tierra solo ingresando las coordenadas de ubicación.

En los cielos chilenos se podrán observar cerca de las 22:10 y 22:20 horas.

Starlink mobile app is now available for iPhone and Android.

Apple app store: https://t.co/MEuyfESDo6

Google Play store: https://t.co/pdn3nyrFPa pic.twitter.com/mlf3Pf4m3H

— SpaceX Starlink 🛰 (@SpaceXStarlink) October 28, 2020