Sony Interactive Entertainment anunció la adquisición de Bungie, una desarrolladora de vídeojuegos que, entre sus creaciones más populares, está las sagas Halo y Destiny games.

El trato entre Sony y Bungie se acordó por US$3.600 millones de dólares. Jim Ryan, presidente CEO de la gran empresa, señaló que “Hemos tenido una fuerte colaboración con Bungie desde la concepción de la franquicia Destiny y no podría estar más emocionado de dar la bienvenida al estudio oficialmente a la familia PlayStation”.

La adquisición de la compañía japonesa se dio a conocer luego de que Microsoft anunciara la compra de Activision Blizzard, empresa con la que Bungie trabajó hasta 2020.

Por otro lado, Hermen Hulst, quien es uno de los altos cargos de Playstation, aprovechó de felicitar a Bungie en redes sociales por su llegada a la empresa de videojuegos.

“Bungie crea juegos impulsados por la comunidad con tecnología sobresaliente que son muy divertidos de jugar”, señaló Hulst en Twitter.

I’m absolutely thrilled to welcome Bungie to the PlayStation family! Bungie create community-driven games with outstanding technology that are enormous fun to play, and I know that everyone at PlayStation Studios will be excited about what we can share and learn together. pic.twitter.com/VySocfBxtx

— Hermen Hulst (@hermenhulst) January 31, 2022