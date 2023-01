“Algo no está del todo bien”: Spotify confirma dificultades en su funcionamiento

La empresa de servicios multimedia Spotify admitió este viernes por la noche tener dificultades en el funcionamiento de sus plataformas, situación que fue reportada por los usuarios.

A través de un breve tweet, la compañía informó que su equipo estaba trabajando en solucionar lo antes posible todos los problemas que han impedido a las personas disfrutar del contenido.

“Algo no está del todo bien, y lo estamos investigando. ¡Gracias por tus informes!”, escribió la cuenta oficial de la industria fundada en 2006 en Estocolmo, Suecia.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

