Sin duda, un fenómeno a nivel mundial. El mundo de Super Nintendo y sus personajes han sumado millones de fanáticos durante las últimas décadas. Videojuegos e historias que surgieron en Japón y que han trascendido generaciones, culturas y fronteras.

Mario Bros y sus amigos se han convertido en una franquicia relevante a nivel internacional y cuya imagen de ha posicionado como un verdadero emblema.

Tanto así, que la empresa asiática abrió a principios del año pasado una importante zona temática al interior de un parque de Universal Studios ubicado en la ciudad de Osaka, Japón. Ahora, prepara su arribo a Estados Unidos, primero al estado de California y posteriormente al de Florida.

Universal Studios Hollywood anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que Super Nintendo World abrirá sus puertas en ese complejo de California durante el próximo año. “Super Nintendo World abrirá en 2023 en Universal Studios Hollywood. Sube de nivel con merchandising exclusivo en la tienda Feature Presentation, que abrirá pronto”, revelaron.

De acuerdo con Los Ángeles Times, este lugar “incluirá un paseo, un área interactiva que probablemente se asemejará a una escena de los videojuegos de Super Mario y áreas de compras y restaurantes temáticos”.

Asimismo, según el medio citado, “el proyecto sigue a una expansión similar completada el año pasado en Universal Studios Japan”. Cabe señalar que en aquel país, incluso incorporaron una atracción que simula las carreras de Mario Kart, uno de sus videojuegos más famosos.

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon. pic.twitter.com/4qh0bDACGN

— Universal Studios Hollywood (@UniStudios) March 10, 2022