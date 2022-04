Usuarios reportan intermitencia en servicio de WhatsApp

Una nueva falla presentó la popular red social WhatsApp durante horas de la tarde de este jueves 28 de abril.

A través de Twitter, diferentes usuarios han reportado que el sistema de mensajería instantánea presentó intermitencia y, como ya es costumbre, los infaltables memes no tardaron en aparecer.

Al parecer, la red social ha presentado problemas en diferentes países ya que en Twitter personas de diferentes partes del mundo han informado de la intermitencia del servicio de mensajería.

Además, el portal Down Detector, plataforma dedicada a informar en tiempo real sobre el estado de diferentes sitio web y redes sociales, ya reportó que WhatsApp presenta una falla.

De acuerdo al portal, el problema se comenzó a presentar al rededor de las 16:00 horas.

Lo cierto es que, para estos casos, existen otras aplicaciones para poder comunicarse, como Twitter o Telegram, ya que no pertenecen a Meta, el conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales que es dueño de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Desde WhatsApp confirmaron la existencia de problemas en la aplicación y señalaron, a través de Twitter, que “estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados y, mientras tanto, gracias por su paciencia”.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022