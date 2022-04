El video del impresionante eclipse solar que registró la NASA en Marte

Imágenes verdaderamente fascinantes fueron las que captó la NASA durante un eclipse solar en Fobos, la luna de Marte.

El rover Perseverance Mars grabó los poco más de 40 segundos que duró el impactante fenómeno.

Por más impresionantes que sean, no se trata del primer eclipse en Marte. En 2004, la NASA tomó las primeras fotografías de uno ocurrido en Fobos.

Desde la NASA quedaron sorprendidos por la calidad de la imagen del eclipse, que por cierto, otorga información sobre qué tan flexible es el interior de Marte, revelando más sobre los materiales dentro de la corteza y el manto.

De lo que sí tienen certeza es de que Fobos está condenado. Esto, debido a que la luna se está acercando a la superficie del planeta rojo y está destinada a estrellarse contra él en decenas de millones de años.

Antes de eso, el organismo planea una exploración humana del planeta rojo, que tendrá como objetivo recolectar y almacenar rocas y regolito marcianos (roca rota y polvo).

Truly fascinating. I zoomed in with my Mastcam-Z camera on a Phobos solar eclipse. This detailed video can help scientists on my team better understand the Martian moon’s orbit and how its gravity affects the interior of Mars, including its crust & mantle. https://t.co/jVdJ4UwhDx pic.twitter.com/q45HwKwLIS

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 20, 2022