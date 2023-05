WhatsApp confirma que se podrán editar los mensajes enviados: Revisa acá cómo hacerlo

Una importante noticia dio a conocer WhatsApp, una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial, respecto a los mensajes enviados.

En concreto, la compañía confirmó que ahora los usuarios podrán editar los textos que envían a personas o grupos, situación que era bastante requerida y que ya es una realidad.

Si bien el anuncio se hizo oficialmente el 22 de mayo, la operatividad se dará de forma paulatina en los teléfonos y WhatsApp Web, por lo que habrá que tener un poco de paciencia.

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr

— WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023