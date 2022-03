Durante la jornada de este lunes 14 de marzo, el presidente Gabriel boric, en medio de la sequía que afecta al país, no descartó que la escasez hídrica pueda significar un racionamiento de agua potable en la Región Metropolitana.

“Ahí tenemos un problema en particular en el sector oriente donde no podemos descartar, y ojalá no lleguemos a esto, pero no podemos descartar eventuales racionamientos de agua, dado el nivel de la crisis”, señaló el mandatario en entrevista con las radios de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

“No voy a dar una fecha ahora, pero depende también de las condiciones climáticas que tengamos, pero es algo que el presidente Piñera, de hecho, me advirtió que es algo que, más allá de su voluntad, iba a ser un tema“, añadió el jefe de Estado.

Desde Aguas Andinas

En ese contexto, el director de Clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, indicó en Agenda Económica de CNN Chile que “la situación hídrica en la Región Metropolitana es crítica”, ya que “estamos con niveles de agua en los ríos más bajos que hemos visto en la historia”.

“El promedio histórico del caudal del río Maipo es, por ejemplo, 142 metros cúbicos por segundo para un mes de febrero. La media el último año ha sido de 79 y hoy hemos visto hasta de 30 metros cúbicos por segundo. O sea, la situación es muy límite“, explicó.

Por su parte, “el río Mapocho es un caudal particularmente sensible cuya media histórica es 5 cinco metros cúbicos por segundo y hemos visto hasta un metro cúbico por segundo o 0,9 metros cúbicos por segundo en los últimos días“, agregó.

La importancia de la precipitaciones

Asimismo, Rodríguez advirtió que hay que continuar con el monitoreo del suministro de agua potable en la Región Metropolitana, anticipando que el problema podría agudizarse en el segundo semestre del 2022 debido a la dependencia de las lluvias que caigan durante el invierno.

“Las precipitaciones de invierno son esenciales, de eso dependemos para poder tener un verano más tranquilo, con un suministro seguro. Las proyecciones aseguran que habrá un déficit de precipitaciones en invierno. La situación es tan sensible que el nivel de ese déficit será clave“, precisó.

“El año 2021 fue el más seco del siglo, en el que menos agua hemos tenido y en el que menos nieve se acumuló en la cordillera. Por supuesto que si el invierno que viene es tan seco como el anterior, los riesgos aumentan y una restricción al abastecimiento de agua potable podría ser necesaria, especialmente en el sector oriente“, confirmó.

Lo anterior, debido a que el resto de la zona, al abastecerse del río Maipo, teniendo además el embalse del Yeso como reserva, “permite tener un horizonte de tiempo mayor respecto a la seguridad y abastecimiento“.

El desafío para enfrentar la crisis

Con relación a las palabras del mandatario, el representante de Aguas Andinas, coincide totalmente con sus declaraciones cuando dice que este es uno de los principales desafíos que tiene Chile en los próximos años y que es tarea de todos enfrentarla en conjunto. “No podemos estar más de acuerdo con esa afirmación“, enfatizó.

En ese sentido, apuntó a que hay muchos actores relevantes en la solución del tema, como los municipios, que según sus palabras, han estado en los últimos días, convirtiendo parques, eliminado pasto y plantando especies de menor consumo de agua. Asimismo, expresó que el rol de la ciudadanía es clave con relación al “uso responsable del agua”, tras estar en sequía por más de 13 años.

Finalmente indicó que los nuevos proyectos de infraestructura hídrica también son fundamentales. “Estamos trabajando y no hemos descansado en invertir por más de una década. Hay proyectos del reúso de las aguas depuradas de nuestra misma autoría, que creemos que es el proyecto concreto, inmediato y más seguro para robustecer el sistema y adaptarnos al cambio climático”, sentenció.