“Avanzamos como sonámbulos hacia la catástrofe climática. Nuestro planeta ya se ha calentado 1,2 °C y vemos las consecuencias devastadoras en todas partes”, alerta Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas (ONU) a horas de revelarse, este lunes 4 de abril, el informe del Grupo de Trabajo III (GT-III) del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) que se centra en la mitigación, reducción y eliminación de los gases de efecto invernadero (GEI).

“La adicción a los combustibles fósiles asegura una destrucción mutua”, sostiene Guterres, quien agregó que “el cronograma para reducir las emisiones de carbón en un 45% es extremadamente ajustado. Ese problema no se resolvió en Glasgow (COP 26). De hecho, está empeorando”.

La emergencia climática y ecológica que está en desarrollo obligó al desplazamiento de 30 millones de personas durante 2020 en el mundo, una cantidad 3 veces mayor que la generada por las guerras y la violencia.

Our addiction to fossil fuels is killing us.

People and ecosystems are being clobbered by climate change.

We need urgent, transformative efforts from all countries to eliminate coal & stop expanding oil & gas exploration to keep warming to 1.5 degrees.

— António Guterres (@antonioguterres) April 1, 2022