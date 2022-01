Una ola de calor arrasa en el hemisferio sur tras, luego de que el pasado jueve se registrara una máxima de 50,7° de temperatura en la ciudad costera de Onslow, Australia.

Esta máxima no se veía desde 1960 cuando el termómetro marcó lo mismo, pero en el desierto de Australia.

“Sí se confirma, los 50,7 ºC de hoy en el aeropuerto de Onslow en WA fueron la temperatura más alta igual registrada en el hemisferio sur”, señaló el meteorólogo Ben Domensino en su cuenta de Twitter.

If confirmed, today’s 50.7ºC at Onslow Airport in WA was the equal highest temperature on record in the Southern Hemisphere. pic.twitter.com/dNKwpXpqWH

— Ben Domensino (@Ben_Domensino) January 13, 2022