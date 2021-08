Los científicos del mundo golpearon la mesa, tanto así, que confirmaron que la temperatura media del planeta se encamina hacia un alza de 1,5 °C en la década de 2030.

Es más, este promedio alcanzaría 2,7 °C hacia fines de siglo con consecuencias catastróficas para la biodiversidad sobre la Tierra, incluida la especie causante del calentamiento global acelerado: Los seres humanos.

Los expertos están observando cambios del clima en todas las regiones de la Tierra, según reportó este lunes (9 de agosto) el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas (ONU). Se trata de modificaciones “sin precedentes en cientos de miles de años”, y, lo peor de todo, “irreversibles”.

Lee también: Hipersequía 2021: “Lo que ahora consideramos muy seco será la normalidad en el futuro”

El informe advierte que, de no tomarse acciones inmediatas a gran escala, las metas propuestas por los gobernantes del mundo en el Acuerdo de París estarán “fuera de alcance”. Solo mediante la realización de recortes profundos en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se podría detener esta tendencia tan precipitada.

ClimateChange 2021: the Physical Science Basis – provides the most updated physical understanding of the climate system and #climatechange , combining the latest advances in climate science, and multiple lines of evidence.

Esta es la primera evaluación del panel, que reúne a científicos de 195 países del mundo, en que reconoce que es “inequívoco” que los seres humanos somos los causantes de estos “cambios generalizados y rápidos”.

“Este Informe es un código rojo para la humanidad”, enfatizó António Guterres, secretario general de la ONU. “Si combinamos fuerzas ahora podemos evitar una catástrofe. Pero, como deja en claro el reporte, no hay tiempo para demoras ni lugar para excusas”, argumentó.

The evidence is irrefutable: greenhouse gas emissions are choking our planet & placing billions of people in danger.

Global heating is affecting every region on Earth, with many of the changes becoming irreversible.

We must act decisively now to avert a climate catastrophe. https://t.co/TQlgp1D9AV

— António Guterres (@antonioguterres) August 9, 2021