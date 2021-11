La consecuencia más radical del cambio climático en Chile es la falta de precipitaciones, especialmente, en la zona central. Nuestro país cuenta con 101 cuencas hidrográficas. El tema es que, de ellas, sólo 17 se ubican entre las regiones de Valparaíso y Maule en dónde habita el 62% de la población.

“En Chile llueve un 30% menos en comparación con la década del 80. Este es un promedio, que ya es malo, pero hay ocasiones en que la situación es mucho peor como en 2019 y 2021. Es decir, no es sólo el que hayamos perdido un tercio de las lluvias, sino que además el riesgo de tener años hipersecos se ha disparado. Todo esto, con sólo 1 °C más de calentamiento en la Tierra. ¿Se imaginan cómo sería si el planeta se calienta el doble? ¿Qué pasaría con 2 °C o 3 °C más? Eso podría significar que, en algunos años, simplemente, no lloviera en la zona central”, advierte Raúl Cordero, climatólogo experto en cambio climático y líder del grupo de investigación Antarctica (@Antarcticacl) de la Universidad de Santiago (Usach).

¿Sabes de dónde proviene el agua que consumes? 😯💧 Alejandro Sepúlveda te lo explica en detalle en #ElTiempoCHV 🌎 pic.twitter.com/sYQWsWFOFb — Chilevisión (@chilevision) March 23, 2021

“La zona central se salvará por un pelo de no tener cortes de agua en las grandes ciudades este verano, o sea, el gran Valparaíso se libró de milagro gracias a que Esval alcanzó a completar la tubería que lleva el agua del río Aconcagua al embalse Los Aromos. Si esa tubería no se hubiese terminado hace unos meses, este verano habrían cortado el agua potable a un lugar en dónde viven más de un millón de personas. Habrían experimentado lo que padecen otras 400 mil familias que no viven en la ciudad”, relevó el académico en #Econexión (todos los miércoles a las 19 horas) a través del Instagram de CHV Noticias (@CHVNoticias).

Sin glaciares ni agua

“Toda la zona central está fregada. La adaptación ya no puede esperar ni un minuto más. El próximo gobierno tendrá que ponerse las pilas. Más adelante cuando nos quedemos sin agua en las ciudades, la gente no va a protestar contra el presidente que sea, sino que lo hará porque no tendrá agua. A mi me parece increíble que los políticos y muchos ciudadanos no tengan conciencia del problema que enfrentamos”, afirma Raúl Cordero.

La Dirección General de Aguas (DGC) estima que en los veranos cerca del 60% del agua que fluye por el río Maipo proviene del derretimiento de los glaciares. A su vez, el Maipo abastece más del 80% de Santiago. El tema es que el alza de la temperatura a nivel global es aún mayor en la cordillera de Los Andes.

¿De donde proviene el agua potable que llega a Santiago? 🤔💧 @Sepulinares te entrega todos los detalles en #ElTiempoCHV 👇 pic.twitter.com/BIHLOK0T46 — Chilevisión (@chilevision) August 7, 2021

Por lo mismo el académico de la Usach es rotundo al decir que “los glaciares de la zona central están condenados, probablemente la mayoría no llegue a mediados de siglo y sería muy raro que alguno alcance fines de siglo. Esos glaciares están liquidados, no los podemos salvar, igual que los tropicales”.

Ante este escenario, Cordero, anticipa que en las ciudades de la zona central “nos vamos a quedar sin agua mucho antes de mediados de siglo. Lo más probable es que ahora los glaciares estén entregando su máxima caudal y ese caudal empezará a disminuir de manera progresiva. Tal vez eso ya está pasando en la cuenca del Aconcagua, simplemente, se agotaron los glaciares”.