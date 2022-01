Durante la jornada de este jueves 20 de enero, diferentes registros en redes sociales evidenciaron la caída de fuertes granizos y la presencia de algunas tormentas eléctricas en la Región de Los Lagos y la parte norte de Aysén afectando a sectores como Puerto Varas, Puerto Montt, Puerto Aysén y en lugares de Chiloé.

Lo anterior, no es sorpresa, ya que la Dirección Meteorológica de Chile había anunciado la condición sinóptica debido a un núcleo de frío. Según indicaron en su sitio web la alerta se extenderá hasta la noche de la presente jornada y afectaría solo a la Región de los Lagos.

Por su parte, desde el Ministerio de Transporte también han levantado el aviso debido a las “precipitaciones en el tramo entre LLanquihue y Puerto Varas”. “Máxima precaución conductores”, señalaron.

⚠️Recién, granizos entre Pto Varas y Llanquihue, manejar con precaución!!!! pic.twitter.com/C5abCRZ8KQ — Titi Nova (@titinovaz) January 20, 2022

¿Qué pasó?

“Se trata de la presencia de una baja segregada que, por segundo día consecutivo ha dejado chubascos en la zona. Esta nubosidad recibió el aporte de bastante humedad y calor desde el Argentina, por lo que se proyectó hacia Los Lagos y Aysén por el lado chileno”, detalla Eduardo Sáez, meteorólogo de CHVNoticias.

Estas tormentas de verano se caracterizan por dejar chubascos, es decir, aguaceros intensos, pero breves y en zonas acotadas. Además, aportan truenos, rayos y granizos. Aunque el fenómeno llama la atención, lo cierto es que se trata de un evento normal para esta época del año, aunque poco frecuente.

Relámpagos/truenos y granizos a ésta hora en Llanquihue… Hermoso verano pic.twitter.com/W0X3kOqga8 — SuSanaDistancia (@Susanadelsur) January 20, 2022

¿Cambio climático? La respuesta es no. No, porque se trata de un fenómeno que siempre se ha dado durante las estaciones cálidas, incluso, en el centro y norte de Chile. El tema es que no es muy recurrente, pero eso llama la atención.