Bienvenidos al maravilloso mundo de los hongos. Están en la cerveza que te refresca, en el pan que te alimenta, en el chocolate que te reconforta, en la penicilina que te cura, en el árbol que te da sombra, en la tierra que te entrega vegetales, en el proceso digestivo de tus animales, en la vida que hoy conoces… Los hongos están al principio de la vida y al final de ella para crear una nueva.

Dentro de la biodiversidad existen, a lo menos, tres reinos: Plantae con la Flora, Animalia con la Fauna y Fungi con la Funga. Las F de la biodiversidad: Flora, Fauna, Funga. Además, las ciencias naturales incluyen los reinos Monera integrando por células que no poseen núcleo ni orgánulos y Protista con organismos que no tienen cabida en los cuatro anteriores.

Por lo general, en la escuela nos enseñan en profundidad de la Flora y la Fauna, pero eso debe cambiar; ya que la Funga debe tener su espacio ante la relevancia que tiene para la vida en la Tierra. Tanto así que Giuliana Furci, la primera micóloga de Chile, fundadora y presidenta de la Fundación Fungi, aboga para que se incluya en la nueva Constitución.

“Los hongos desafían tres conceptos básicos. Primero el concepto de individuo y de una especie sola, ya que los hongos demuestran que todos somos ecosistemas que no podemos vivir separados del otro. Segundo, el concepto de la competencia, porque ellos demuestran que el éxito para la sobrevivencia está en la colaboración y no en la competencia. Y el tercer concepto es el de la muerte, puesto que los hongos nos demuestran que el fin de una forma de vida no es el fin de la vida. Por ejemplo, al caer un árbol este se descompone y se transforma en abono para otro árbol. La muerte es transformación, por eso, hay que dejar que las cosas se pudran”, afirmó Giuliana Furci en Econexión, el programa medioambiental que se transmite todos los miércoles a las 19 horas por el Instagram de CHV Noticias (@CHVNoticias).

Los grandes recicladores de la vida

“Los hongos tienen 2 grandes funciones en la naturaleza. Una es asociarse con otros organismos para dar vida y la otra es reciclar la materia orgánica. En cuanto a lo primero, son los hongos simbiontes que forman una red subterránea dando vida al micelio. Está demostrado que, por ejemplo, los árboles se conectan entre ellos subterráneamente a través del micelio. Y en cuanto a la segundo están, por ejemplo, los hongos que viven sobre los troncos de los árboles caídos, en las fecas de los animales, en las paredes de nuestras casas, etc.”, detalla la chilena que más sabe del Reino Fungi.

Los hongos habitan la Tierra desde hace cientos de miles de años. Se estima que existen cerca de 1,5 millones de especies en el planeta, de los cuales unas 20.000 producen setas o callampas. “Conocemos a no más el 10% de los hongos en el mundo. Tanto así que hace muy poco se descubrió una nueva especie en Tobalaba con Echeñique (La Reina) en Santiago”, cuenta la micóloga.

Una nueva visión

Guiliana Furci ha fomentado la micología compartiendo sus conocimientos a través de un par de escritos fundamentales para su estudio en el mundo: Guía de Campo Hongos de Chile Vol. 1 y Guía de Campo Hongos de Chile Vol. 2. Además, creó la Fundación Fungi hace casi una década y hoy cuenta con sede en Estados Unidos.

Hoy la Fundación Fungi es un referente internacional de la conservación del Reino Fungi. De hecho, “uno de los programas de fundación a nivel global es el mapeo del uso de los hongos medicinales ancestrales en la humanidad. Cuando se pudre un limón o un pedazo de pan, lo que estás viendo es la base de la penicilina, la medicina que ha salvado la vida a millones de personas con un uso ancestral. Por eso hay que dejar las cosas se pudran”, sostiene la científica.

“Los hongos son el futuro del tratamiento de la salud mental”, afirma al referirse que se realizan estudios para comprobar su efectividad en este ámbito, así como en el tratamiento, por ejemplo, del alzhéimer y del cáncer.