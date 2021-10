(EFE) – La organización ecologista Greenpeace instó este viernes a los líderes mundiales presentes en la cumbre del clima COP26 a plantear “ambiciosas medidas concretas” contra el cambio climático, tras las promesas hechas al suscribir el Acuerdo de París en 2015, que incluyen tratar de limitar el calentamiento global a 1,5ºC este siglo.

“París fue la fiesta de compromiso, pero ahora estamos en la boda, esperando a ver si los países y empresas clave están dispuestas a decir ‘sí, quiero”, aseguró en un comunicado la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan.

Aunque en los días previos a la reunión, que se celebra del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow (Escocia), han escaseado los avances, Morgan enfatizó que “aún no es tarde para que acuerden un plan de acción detallado y transformativo”.

En particular, la organización pidió que finalicen de inmediato todos los nuevos proyectos de hidrocarburos, que se reduzcan a la mitad las emisiones de carbono, recortándolas a la mitad globalmente en 2030 y descartar la apertura de un mercado internacional de compensación de emisiones, que, dice, “son un fraude y no funcionan”.

Además, apuntaron a que los países ricos deben materializar su promesa de contribuir US$ 100.000 millones anuales para que los pobres puedan adaptarse al cambio del clima y transitar hacia una energía limpia y ofrecer financiación adicional por los daños que ya causa en algunos territorios.

Greenpeace advierte de que, en los países en vías de desarrollo “la confianza está baja y la tensión alta” debido a la gran desigualdad percibida en la distribución de las vacunas de la COVID-19, y la negativa de las potencias a ceder patentes para que se puedan fabricar en otros lugares.

Morgan, que ha estado presente en todas las conferencias que se hacen desde 1995, aseguró que la COP26, presidida por el Reino Unido, destaca por su marcado “contraste”, entre naciones que luchan por su supervivencia y gobiernos y sectores económicos “dispuestos a exprimir unas cuantas décadas más sin cambios”.

