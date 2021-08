(EFE) – La activista medioambiental sueca Greta Thunberg no se mostró sorprendida por las conclusiones del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC), pero cree que es posible evitar lo peor con acción urgente.

El estudio, difundido este lunes, resalta que de mantenerse el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global aumentará 2,7 grados a finales de siglo con respecto a la media de la era preindustrial.

Este aumento, que conllevaría también mayores eventos climáticos extremos tales como sequías, inundaciones y olas de calor, estaría lejos del objetivo de menos de 2 grados fijado por el Acuerdo de París, que recomendaba limitar esa subida a 1,5 grados centígrados.

“El nuevo informe del IPCC no contiene ninguna sorpresa real. Confirma lo que ya sabemos por miles de estudios e informes previos, que estamos en una emergencia. Es un sumario sólido pero prudente de los mejores datos científicos disponibles”, señala en su cuenta en la red social Twitter.

Thunberg reitera que el IPCC no da soluciones, sino que “somos nosotros los que debemos ser valientes y tomar decisiones basadas en la evidencia científica mostrada en estos informes“.

“Todavía podemos evitar las peores circunstancias, pero no si seguimos como hasta hoy y no sin tratar la crisis como una crisis”, escribió.

The new IPCC report contains no real surprises. It confirms what we already know from thousands previous studies and reports – that we are in an emergency. It’s a solid (but cautious) summary of the current best available science. 1/2

