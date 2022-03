A mitad de esta semana, se registró una impactante situación en la cumbre del complejo volcánico Nevados de Chillán, en donde repentinamente se produjo una explosión con emisión de flujos piroclásticos en torno al cráter.

Luego de aquello, se generó un columna de humo que alcanzó una altura 1,7 kilómetros. El Servicio Nacional de Geología y Minería decretó alerta amarilla.

El momento exacto del evento fue captado por un grupo de turistas que se encontraban de visita en el complejo, realizando un trekking que llegó a metros de la zona donde se reportó el fenómeno, conocido como pulso eruptivo, que es algo que puede ocurrir sin aviso en este volcán activo que se encuentra en erupción hace aproximadamente seis años.

Lee también: ¿Pasó un tornado? Potentes rachas de viento causan estragos en viviendas de Puerto Montt

Los excursionistas, al ver lo que estaba sucediendo, procedieron a grabar y posteriormente arrancaron del lugar, para evitar que las cenizas y rocas pudieran alcanzarlos. El video fue compartido en redes sociales y rápidamente comenzó a viralizarse.

El registro resultó llamativo para los internautas, ya que expertos advirtieron que no está permitido acercarse hasta esa zona del volcán, justamente debido al peligro que constituye. Incluso, se hizo un llamado de atención para que nadie más lo haga y mantengan distancia.

En conversación con CHV Noticias, uno de los cercanos testigos expresó que fue “un tremendo susto, pensé que íbamos a morir ahí“.

Lee también: Expertos chilenos detallan las razones de la potente erupción volcánica en Tonga

HOLY SH*T DUDES! There is a reason we have exclusion zones around active volcanoes! If there were a larger rock content in this explosion it could have been devastating.

Thread: https://t.co/l2neNi6K1r

— Dr Janine Krippner (@janinekrippner) March 30, 2022