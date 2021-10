El futuro de la vida en la Tierra, seres humanos incluidos, está en juego. Y parte de ese futuro se decidirá entre este 31 de octubre y 12 de noviembre en la Cumbre Climática (COP26) que se efectuará en Glasgow, Escocia, bajo el alerto de Naciones Unidas (ONU).

En la cita, los gobernantes del mundo deberán aumentar sus ambiciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global, y pasar a la acción inmediata. De no ser así, las consecuencias serán “catastróficas” para la humanidad reconoce la ONU.

“Ojalá haya una traducción de los buenos deseos en acción. Llevamos demasiadas décadas de evidencia e información como para seguir planteando promesas de papel. Los compromisos hay que cumplirlos y este es el momento a escala global”, sostiene Laura Gallardo, doctora en meteorología, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile y coautora del reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC).

“Esta COP26 es una gran oportunidad para tomar decisiones rápidas, y avanzar en mitigación y en adaptación. El tono de los informes de IPCC ha cambiado con los años- Hoy, la evidencia es irrefutable. No sabemos cuan mal estarán las cosas en un mundo con 3 °C o 4 °C más. Si ya con 1 °C más tenemos crisis con millones de migrantes, escasez de agua, vida que ha desaparecido, una inequidad que se exacerba, etcétera. Ya no hay más adjetivos que ponerle a esto, sino que debemos tomar acciones”, afirmó la científica chilena en #Econexión, programa que se transmite todos los viernes a través del Instagram de CHV Noticias (@CHVNoticias).

El momento de la ciudadanía

“No es el momento de bajar los brazos. Si la COP no puede, tendremos que poder los ciudadanos del mundo; porque es una situación que no será vivible, por lo tanto, hay que tomar acción. Y si los mecanismos no funcionan, entonces, habrá que cambiarlos que es lo que pasó en Chile últimamente”, dijo Laura Gallardo.

La académica sostuvo que “la COP es un paraguas que nos ha servido y ojalá nos siga sirviendo, pero los derechos también se tienen que exigir. Esto tiene que ser una cosa muy colectiva”.

“Si destruimos a la naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a conversar también, porque aquí la solución no es tener un dictador verde”, cerró en una imperdible conversación.