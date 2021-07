No, no será una lluvia de esas que caían en los julios de antes y que mojaban hasta los pensamientos. No, lo que esperamos para este martes (6 de julio) son chubascos débiles y locales desde lugares de Choapa en la región de Coquimbo hasta Aysén. Sí, eso incluye Valparaíso y Santiago.

¿Qué pasará? Un sistema frontal ingresará por el sur del país para aportar chubascos durante la madrugada y la mañana de este martes en las regiones de Aysén, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Bío-Bío y Ñuble. Por la tarde, seguirá nuboso, incluso, con quiebres. Estas regiones, aunque con intermitencia, recibirán precipitaciones toda esta semana.

¿Y la zona central? El desplazamiento desde el suroeste del sistema frontal impulsará la nubosidad baja asociada a la vaguada costera, por lo que las nieblas, las neblinas, e incluso, las lloviznas ingresarán durante la madrugada hasta los valles de las regiones del Maule, O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana. Esto impedirá las heladas, pero bajará las temperaturas de la tarde.

En la mañana de este martes caerán chubascos en la costa central y, por la tarde, se presentarán en los valles. ¿Santiago? En la región Metropolitana amanecerá cubierto con nieblas y lloviznas locales. Recién por la tarde caerán chubascos, por sectores y por momentos, en la capital.

¿Hasta cuándo? Ya durante la noche, las precipitaciones pasarán a la historia. En total, Santiago podría acumular entre 1 y 5 milímetros de agua en este evento. Poco, más aún considerando que julio es el mes en que más debiera llover, claro que recién comienza. Por lo menos, este martes caerán los primeros chubascos del presente mes.