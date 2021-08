“Este no fue un informe más”, afirma de entrada Maisa Rojas Corradi, la física chilena que fue parte del reciente trabajo evacuado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el cual confirma que el calentamiento acelerado de la temperatura media del planeta es causado por la actividad de los seres humanos y que afecta a todas las regiones del planeta.

La doctora en Física Atmosférica y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile detalla que el IPCC “tiene la misión de proveer la información científica, técnica y social para entender el cambio climático en todos sus aspectos. Nosotros lo que hacemos es evaluar la investigación científica que se ha publicado en los últimos años en un proceso muy afinado”.

“Los científicos tenemos que observar el mundo. No sólo vemos lo que está pasando a través de los instrumentos, sino que también del pasado (paleo clima) con entendimiento teórico desde el siglo 19 y, además, tenemos modelos para mirar el futuro. Lo que nos reseña el informe es que estamos viviendo cambios que son generalizados, muy rápidos, intensificados y sin precedentes en cientos de miles de años. Nos dice que el planeta se ha calentado 1,1 °C desde la revolución industrial. Aunque nos parezca poco, eso es mucho”, expuso la investigadora en Eco-Nexión de CHV Noticias a través de Instagram.

Nadie se libra

Para encontrar una temperatura promedio tan alta sobre la Tierra debemos retroceder 125.000 años, cuando las civilizaciones humanas aún no existían como las conocemos hoy. “Por primera vez este informe revela que vemos cambios en todas las regiones del mundo, no sólo en la habitadas, incluso, en los océanos. Por lo mismo aumentan los eventos extremos con olas de calor, lluvias torrenciales, sequías, propensión a los incendios”, revela la científica.

“Lo otro es que todo el calentamiento observado y los otros puntos conversados no son naturales, sino que son causados por la actividad humana como la quema de combustibles fósiles como el número uno”, añade.

– Con todos estos antecedentes sobre la mesa, ¿cuál sería el mensaje para los tomadores de decisiones en el mundo?

“Mi labor es difundir este informe. Ahora, a los tomadores de decisiones no me queda más que decirles que lo lean y que actúen acorde a la gravedad de lo que está mostrando el informe. Nosotros sabemos cuales son las soluciones, y para eso hay que eliminar la emisión de los gases de efecto invernadero, principalmente, de CO2 (dióxido de carbono). La única manera de limitar el calentamiento es con reducciones profundas, inmediatas y sostenidas. Debemos llegar con emisiones netas cero al año 2050. En 29 años vamos a vivir en un mundo muy distinto, en dónde para producir energía no debemos quemar más petróleo. Es una transformación muy profunda que debe ocurrir en las próximas décadas”.

Sin vuelta atrás

“No estamos hablando del futuro. En todas las regiones del mundo, el cambio climático ya es irreversible y está presente. Esto provoca pesadumbre. Es duro saber que es irreversible. Algunas cosas se pueden ralentizar, limitar o frenar. En el caso de la temperatura, la debemos frenar y para eso debemos tomar acción ahora. Lo que estamos tratando de hacer es limitar el calentamiento en 1,5 °C, es decir, esto será peor que hoy”, advierte Maisa Rojas.

En Chile habrá más olas de calor en cualquier época del año, se mantendrá la sequía crónica, se facilitan las condiciones para la propagación de los incendios forestales y aumentará la frecuencia de las marejadas, entre otras consecuencias.

Por lo mismo, la especialista alienta a mordicar la institucionalidad en los aspectos que involucren a la biodiversidad en nuestro país. “Debemos cambiar las reglas del juego, porque el clima lo está motivando. Nosotros y nuestras leyes se concretaron de acuerdo con una naturaleza que ya cambió y seguirá cambiando. Debemos adaptarnos a estas nuevas condiciones”.

Lo desechable

“El calentamiento global es el síntoma, pero no es toda la enfermedad. Pensamos que el planeta es infinito y abusamos de hacer las cosas linealmente: Lo uso y lo boto. El planeta funciona a través del reciclaje. No existe vida ni en Marte ni en Venus, pero sí en la Tierra porque tenemos ciclos que reciclan los materiales, por ejemplo, por la tectónica de placas, porque tenemos terremotos que recicla los elementos”, señala Maisa Rojas como una crítica a nuestra forma de consumo.

“Existe una relación indisoluble entre la naturaleza y el ser humano, sin naturaleza no existimos. Toda la vida, por ejemplo, a través de la fotosíntesis y la vida microbiana en particular, ayudan a este reciclaje. Veamos cómo se ha mantenido la vida en la Tierra por más de 4 mil millones de años. No tienen sentido eso de tomar algo, usarlo y luego botarlo. No se puede. La materia no se crea ni se destruye, sólo se recicla”, argumenta la destacada científica chilena.