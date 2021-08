¡Demoledor! El informe evacuado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas (ONU) acusó de forma “inequívoca” al ser humano como el causante del calentamiento global acelerado, la desaparición de la biodiversidad y la contaminación en un escenario que calificó como “irreversible”.

“Este informe es un código rojo para la humanidad”, complementó António Guterres, secretario general de la ONU, quien advirtió que sólo “si combinamos fuerzas ahora podemos evitar una catástrofe. Pero, como deja en claro el reporte, no hay tiempo para demoras ni lugar para excusas”.

El IPCC por primera vez, desde su creación en 1988, fue directo al anticipar que de no bajar las emisiones de gases de efecto invernadero (DEI) nos dirigimos hacia una catástrofe en las próximas décadas, peor de la que ya padece la diversidad sobre el planeta.

Para analizar este escenario contactamos al sociólogo y ecologista chileno, experto en negociaciones climáticas, de hecho, fue parte del Acuerdo de París en 2015, Manuel Baquedano, quien nos planteó sus puntos de vista a través de un live por la cuenta de Instagram de CHV Noticias, en una exposición que impactó por su contenido.

El golpe maestro de la ciencia

Baquedano revela que la entrega de este informe del panel de expertos se adelantó ante la emergencia que padece la humanidad: “En Naciones Unidas las conclusiones de cada informe se sacan por consenso, es decir, todos los países miembros deben estar de acuerdo. Por lo mismo estos informes son bastante áridos, porque los científicos quieren decir algo, pero son filtrados por los gobiernos”.

“Lo que pasó ahora es que el informe estaba previsto para febrero de 2022, pero los científicos hicieron una jugada muy interesante al dividir el informe en tres partes con lo que dejaron a los gobiernos sin la posibilidad de ponerse de acuerdo. Por eso, este reporte se acerca más a lo que realmente piensan los expertos al no pasar por el filtro político. Era lo que tenían que hacer, porque los hechos de la naturaleza se adelantaron”, revela el ecologista.

Esperanza Activa

De acuerdo con la línea de pensamiento de Baquedano, el tiempo para la “mitigación ya se agotó. Es como la sequía en la zona central de Chile, que ya no es sequía, sino que es un cambio ecosistémico. No se pueden hacer más embalses (mitigación) si no hay agua con que llenarlos (cambio)”.

Entonces, llegó el momento de la “adaptación, es decir, de preparase para un cambio que no controlamos”, afirma. ¿Cómo? Debemos “generar las semillas para una nueva civilización. Por ejemplo, creando monedas locales, huertos, un uso eficaz del agua, terminar con el césped, tener la ropa necesaria, bajar el consumo de carne, conservar elementos que nos permitirán vivir con un mínimo de bienestar, en fin, es un cambio en el modo de vida”, argumenta refiriéndose a la Esperanza Activa que fomenta.

Quien fuera fundador del Consejo Latinoamericano de Cambio Climático (Canla) afirma que se trata de “una adaptación profunda, porque somos los ciudadanos los que vamos a salvar la situación, ya que de la elite no llegará la solución. Es tiempo de declarar emergencia climática y ecológica, de replantearnos nuestro estilo de vida por algo más sencillo, debemos decrecer para darle espacio a la naturaleza. Se terminó eso de subyugar a la naturaleza, porque ella sigue buscando un equilibrio y no sabemos si estamos considerados en eso”.

Sin conciencia del riesgo

Manuel Baquedano expresa su desesperanza ante lo que pueda ocurrir en la COP26 que se efectuará el Glasgow, Escocia, durante noviembre, “porque las potencias del mundo ya anunciaron que la descarbonización se posterga ante la crisis económica. La reactivación económica debiera ser verde, pero no es así”.

Sin una respuesta consistente de los poderes económico y político a la crisis de supervivencia que enfrentamos, ¿qué pasa con la ciudadanía? “La gente considera la crisis de forma incremental, gradual, pero no hay una visión sistémica. Por eso es difícil que las personas asuman esta urgencia por la conciencia, sino que será por los hechos. Por el chancacazo. Un día van a abrir la llave y no saldrá agua, en ese momento les caerá la teja”, señala con expresiones que comprendemos todos.

—Manuel, ¿pero ya la pandemia por la Covid-19 ya es un chancacazo?

—“No fue entendido como una advertencia. De hecho, se toma como un acto extraordinario en dónde la ciencia y la tecnología nos salvarán de una situación igual en el futuro. Es la fe en un dios llamado progreso. Ese progreso que ha llevado a la depredación de la biodiversidad. Por eso es importante que la nueva Constitución reconozca los derechos a la naturaleza”.

“Lo único que da esperanza son los niños, porque ellos intuyen que no hay futuro, que nacen con un ambiente incierto. No conozco niño que no sea ecologista, es su instinto, pero debemos dejar que lo desarrollen”, pide a sus cuidadores.

En la misma línea de lo anterior argumenta que urge “construir una vida más simple y no hacerle caso al mercado. Dejemos dejar de consumir cosas superfluas, las cuales representan un 50% de las transacciones mundiales. Si se simplifica la vida, dependes menos del mercado y puedes ser más autónomo como ser humano. Esto significa decrecer en lo económico como lo concebimos hoy. Debemos vivir mejor con menos”.