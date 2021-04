¿Lo escucharán los tomadores de decisiones del mundo? Bueno, sordos no son, entonces la pregunta es, ¿estarán dispuestos a enfrentar de una vez por todas el mayor desafío en la historia de la humanidad? La respuesta, al parecer, la han dado a conocer con sus acciones desde hace mucho tiempo, pero no por eso debemos bajar los brazos ante el desesperado llamado que realizó el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, durante la presentación del informe sobre el “Estado Global del Clima 2020” elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

“En este informe se demuestra que no hay tiempo que perder. El clima está cambiando, y los impactos ya son demasiado perjudiciales para las personas y el planeta. Es indispensable adoptar medidas este año. Los países deben comprometerse a lograr emisiones netas de valor cero, a más tardar, en 2050. Deben presentar, con la suficiente antelación a la Conferencia de las Partes (COP) que se celebrará en Glasgow, planes nacionales sobre el clima ambiciosos en virtud de los cuales se reduzcan, de manera colectiva y a más tardar en 2030, las emisiones mundiales en un 45 % respecto de los niveles de 2010. Asimismo, deben adoptar medidas de inmediato para proteger a las personas de las consecuencias desastrosas del cambio climático”, enfatizó.

En el informe sobre el estado del clima 2020 se documentan algunos indicadores del sistema climático, entre los que se incluyen las concentraciones de gases de efecto invernadero, el incremento de las temperaturas terrestres y oceánicas, el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo, el retroceso de los glaciares y los fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, se ponen de relieve las repercusiones en el desarrollo socioeconómico, las migraciones y los desplazamientos, la seguridad alimentaria, y los ecosistemas terrestres y marinos.

State of Global Climate 2020:#COVID19 combined with extreme weather in a double blow for millions but failed to put a brake on #climatechange and accelerating impacts.

⬆️ CO2

🌡️temperatures

🌊 heat and acidification

⬇️ ice and glaciers🌡️https://t.co/MqpKp7KthJ#ClimateAction pic.twitter.com/fBfgodpI3E

— World Meteorological Organization (@WMO) April 19, 2021